ماي أيرلاين الماليزية تفقد 10 طائرات مستأجرة

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ذكرت تقارير صحفية، أن شركة الطيران الماليزية ماي أيرلاين فقدت 10 طائرات مستأجرة في أسطولها، بعد تعليق نشاط الشركة خلال الشهر الماضي.

ونقلت صحيفة بيزنس تايمز الماليزية، عن مصادر لم تحدد هويتها، القول إن شركات تأجير الطائرات أبلغت ماي أيرلاين بإلغاء عقد إيجار 5 طائرات أيرباص أيه 320، في حين تم تأجير 5 طائرات أخرى من طائرات ماي أيرلاين إلى شركة أير آشيا للطيران منخفض التكاليف.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن ماي أيرلاين علقت نشاطها يوم 12 أكتوبر الماضي بسبب الضغوط المالية.

وفي يوم 16 أكتوبر الماضي، علقت سلطة الطيران المدني الماليزية رخصة تشغيل شركة الطيران.

يذكر أن شركة ماي أيرلاين، بدأت العمل في أواخر 2022 وعملت لمدة 10 أشهر فقط.

وتقول شركة الطيران، إنها تحتاج إلى ضم مستثمرين جدد لسداد أجور العمال، وتعويض الركاب المتضررين.