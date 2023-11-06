ريال مدريد يترقب موقف بايرن ميونيخ مع ألفونسو تمهيدًا لضمه

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن الكندي ألفونسو ديفيز لاعب وسط بايرن ميونيخ، هو الهدف الرئيسي بالنسبة لنادي ريال مدريد، لتعزيز مركز الظهير الأيسر للموسم المقبل.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن النادي الملكي يجري اتصالات أولية مع وكيل اللاعب، في ظل الحديث عن توتر العلاقات بين ديفيز وناديه، والتي قد تؤدي إلى عدم تجديد تعاقده الذي ينتهي في عام 2025.

وكشفت الصحيفة أن إدارة بايرن ميونيخ مستاءة للغاية من تصرفات نضال هاوسة، الوكيل والصديق المقرب لعائلة ديفيز الذي فتح الباب حول احتمال رحيل موكله في الصيف الماضي.

وقال هاوسة في تصريحات سابقة: «هناك سلسلة من الأندية تسعى وراء ديفيز». وأضاف «مدريد نادٍ عظيم، لقد كنت دائمًا من محبي هذا الفريق، وسماع أنهم مهتمون باسم اللاعب يشعرني بالفخر، لا أريد أن أجعل بايرن يبدو سيئًا، هناك 5 أندية كبيرة في العالم وبايرن أحد هذه الأندية، لكن مدريد فريق عظيم، وعلامة تجارية رائعة، وحاصل على 14 لقبًا في دوري أبطال أوروبا».

وتسببت هذه التصريحات في استياء إدارة النادي البافاري، وفتور في العلاقة مع هاوسة إلى حد كبير.

وتشير التقارير الصحفية إلى رفض اللاعب الكندي الدولي التفاوض مع إدارة ناديه الألماني قبل رفع سقف راتبه لجعله أحد لاعبي النادي الأعلى أجراً، ويبلغ راتب ديفيز حوالي 7 ملايين يورو في الموسم الواحد، وهو المبلغ الذي يطالب بمضاعفته ليكون مثل مجموعة من اللاعبين الذين يتمتعون بنفس الأهمية التي يتمتع بها.

وتبلغ القيمة التسويقية الحالية للاعب 70 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.