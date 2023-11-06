أجرت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو تدريبها الأول باستخدام ملاجئ مخصصة لعمليات إجلاء في وقت الطوارئ حال حدوث هجوم صاروخي.



ووفقا لهيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، شارك حوالي 60 شخصا في التدريب اليوم الاثنين في ثلاثة مواقع في مدينة نيريما بطوكيو، بما في ذلك محطة مترو توي ومتنزه هيسي تسوتسوجي.



وذكرت الهيئة أن المشاركين في محطة المترو بدأوا عملية إجلاء عندما أصدر نظام التحذير الوطني المبكر للحكومة المركزية "جيه أليرت" إنذارا بإطلاق صوارخ.



وقام رجال الشرطة وآخرون بتوجيه المواطنين لنزول درجات السلم إلى بوابة التذاكر في الطابق السفلي، حيث جلسوا على الأرض لحماية أنفسهم من تأثير ضربة صاروخية محتملة.



وخصصت حكومة المدينة 4258 موقعا لعملية إجلاء مؤقتة من أجل التخفيف من أضرار ضربة صاروخية قادمة، وهذه الأماكن هي بالأساس مرافق عامة ومنشآت تحت الأرض.



ودعا مسئول في طوكيو المواطنين إلى الإسراع بالهروب إلى مباني قوية أو منشآت تحت الأرض عندما يصدر نظام "جيه أليرت" إنذارا.



وقال المسئول إن طوكيو تعتزم إجراء المزيد من التدريبات لإرشاد المواطنين إلى ما يجب عليهم فعله، حال وجود حالة طوارئ.