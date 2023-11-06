 مقتل شخصين في غارة تركية بطائرة بدون طيار شمالي العراق - بوابة الشروق
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مقتل شخصين في غارة تركية بطائرة بدون طيار شمالي العراق

وكالات
نشر في: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 4:07 م | آخر تحديث: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 4:07 م

قال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق إن غارة جوية بطائرة مسيرة تركية، اليوم الاثنين، قتلت عضوين في حزب العمال الكردستاني في بلدة رانية الكردية العراقية.

وذكر البيان أن اثنين من مقاتلي حزب العمال الكردستاني أصيبا في الهجوم، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وقالت مصادر أمنية كردية إن الغارة استهدفت مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني في بلدة رانية على بعد 130 كيلومترا شمال شرقي مدينة السليمانية في كردستان العراق.

وتنفذ تركيا بانتظام ضربات جوية على مقاتلي الجماعة في شمال العراق. وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية في عام 1984.


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