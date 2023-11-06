الكرملين ينفي اتخاذ بوتين قرارا بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

نفى الكرملين، صدور أي تصريحات عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن قراره المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة «نوفوستي»، اليوم الاثنين، إنه «لم يتم الإعلان بعد عن الحملة الانتخابية المقبلة في روسيا».

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة «رويترز»، نقلا عن مصادرها، أن الرئيس بوتين اتخذ فعلا القرار بخصوص المشاركة في الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وأضاف بيسكوف: «لم يدل الرئيس بوتين بأي تصريحات حتى الآن في هذا الشأن. ولم يتم الإعلان عن الحملة نفسها رسميا بعد».