وزير المالية الصيني: سنواصل تنفيذ سياسة مالية استباقية

ذكر وزير المالية الصيني، لان فوان أن بلاده ستواصل تنفيذ سياسة مالية استباقية مع تركيز متزايد على فعاليتها.

وقال لان، الذي تم تعيينه حديثا، في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن الوزارة ستسرع من إصدار واستخدام سندات حكومية إضافية، لضمان كثافة معقولة للإنفاق، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف أن إدارة الأموال المالية، سيتم تشديدها، من خلال انضباط أكثر صرامة، بدون الكشف عن تفاصيل.

يشار إلى أن لان حل محل ليو كون ، في أواخر أكتوبر، وزيرا للمالية، حيث يأتي تعيينه في وقت حاسم للنظام المالي الصيني.