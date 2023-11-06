قال الكاتب الصحفي السوداني عثمان مرغني، إن الحرب القائمة في بلاده (المندلعة منذ منتصف أبريل الماضي بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع) تقوم على أجندة متغيرة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، على قناة «dmc»، مساء الاثنين، أنّ من يخوضون هذه الحرب تتغير أجنداتهم وراياتهم وشعاراتهم وفقا لمعطيات المعركة على أرض الواقع.

وأشار إلى أنّ هذا الأمر يُصعّب من التعامل مع الحرب من خلال المكونات الأولى التي بدأت بها، لا سيما أن هناك واقعا مختلفا في الفترة الحالية.

وأفاد بأنه كانت هناك شعارات سياسية في بداية الحرب، وتحركت هذه الشعارات في مختلف الاتجاهات، موضحا أن الحرب انتقلت من الخرطوم إلى دارفور، لتكون قاعدة تنطلق منها الحرب مُجددا لاحتلال كل ولايات السودان.

ولفت إلى أنّ الأجندة الحقيقية للحرب هي الاستيلاء على كل ولايات السودان، وهو ما أكّدته قوات الدعم السريع في أكثر من مناسبة، ما يعني هزيمة الجيش بصورة كاملة.