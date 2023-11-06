وزير خارجية إيران: أمريكا بعثت رسالة مفادها أنها تسعى إلى وقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الاثنين، إن أمريكا أرسلت رسالة مفادها أنها تسعى إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف عبد اللهيان، في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»: «في الأيام الثلاثة الماضية، أرسل الأمريكيون رسالة مفادها أنهم يسعون إلى وقف لإطلاق النار. لقد اتخذوا إجراءات، لكنهم على أرض الواقع دعموا فقط القتل الجماعي والإبادة الجماعية في غزة».

وتابع، قائلًا: «نأمل أن تغير أمريكا سياستها في أقرب وقت ممكن، ولا تدعم الاحتلال».

وفي وقت سابق، استقبل المرشد الإيراني علي الخامنئي، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يجري زيارة حاليًا إلى طهران.

وبحسب ما نشرته وكالة «إرنا»، اليوم الاثنين، قال «الخامنئي» خلال لقاء مع رئيس الوزراء العراقي، إن «العالم الإسلامي عليه زيادة الضغوط السياسية على أمريكا والكيان الصهيوني لوقف قتل أهل غزة».

وذكر أن «العراق، كدولة مهمة في المنطقة، يمكن أن يلعب دورًا خاصًا في وقف قتل أهل غزة، وإنشاء خط جديد في العالم العربي والعالم الإسلامي».

وأوضح أن «الاحتلال الإسرائيلي لن يتمكن من مواصلة عمله، بدون مساعدة عسكرية وسياسية من الأمريكيين».

وتابع: «الكيان الصهيوني حتى الآن هو الخاسر والفاشل الحقيقي في هذا القضية، على الرغم من كل عمليات القتل التي يرتكبها في غزة؛ لأنه لم يتمكن من استعادة سمعته المفقودة ولن يتمكن من ذلك في المستقبل».

وأضاف أن «أسباب الدور المباشر لأمريكا في توجيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة ستتجلى مع مرور واستمرار هذه الحرب».