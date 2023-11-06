الرئیس الإيراني: لقد انهار الكیان الصهيوني والأمريكيون يريدون إبقائه واقفا على قدميه

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استقبل الرئیس الإيراني إبراهیم رئیسي، صباح اليوم الإثنین، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في طهران.

وجرى الاستقبال الرسمي لرئيس الوزراء العراقي من قبل الرئيس رئيسي، في قصر سعد اباد التاريخي بطهران، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الإثنين.

واستعرض رئيسي والسوداني حرس الشرف خلال مراسم الاستقبال، بعد عزف النشيد الوطني للبلدين.

وقال الرئیس الإيراني، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي، اليوم الإثنین إنه "تم اتخاذ خطوات جيدة بين إيران والعراق في مجال العلاقات الاقتصادية".

وأشار رئيسي إلى الموقف المشترك بين إيران والعراق تجاه القضية الفلسطينية، مضيفا أن التعاون بين البلدين والمحادثات بينهما تحدد المواقف المشتركة بينهما تجاه القضية الفلسطينية.

وقال رئیسي "نعتقد أنه ينبغي وقف القصف ووقف إطلاق النار، وتقديم العون والمساعدة لشعب غزة المظلوم والقوي في أقرب وقت ممكن. وهذه جريمة بشعة وجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية وقتل أطفال، ينفذها اليوم الکیان الصهيوني بدعم من الأمريكیین وبعض الدول الأوروبية."

وأضاف رئیسي "لقد انهار الکیان الصهيوني، والأمريكيون يريدون إبقائه واقفا على قدميه. ولا يمكن التعويض عن هذا الفشل المشين والذریع للكیان الصهيوني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية."

وقال رئیسي "نتعاون وندعم أي إجراء يتم على مستوى الدول الإسلامية، والدول الإقليمية والدولية لمنع الكيان الصهيوني والهیئة الأمريكية الحاكمة من مجزرة وقتل شعب غزة الأبرياء والمظلومين والأقوياء".

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الإثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

وقال مصدر سياسي عراقي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "السوداني يبدأ الاثنين جولة إقليمية حول تطورات الأحداث في غزة بدءا من طهران وتتبعها عواصم دول خليجية".