المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال اعتمد التزييف لترويج ادعاءاته ضد مستشفيات القطاع

قدم رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، اليوم الاثنين، إحاطة حول حصيلة وآثار العدوان الإسرائيلي والمجازر المتواصلة في قطاع غزة لليوم الثلاثين على التوالي.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الحكومي، أكد «معروف» أن الاحتلال اعتمد التزييف وبث صورًا مفبركة لترويج ادعاءاته وأكاذيبه ضد مستشفيات قطاع غزة.

ونوه أن «قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي تحاول التخلي عن مسئوليتها وعدم الاعتراف بفشلها المركب أمام شعبها، بتسويق الأكاذيب وإلقاء المسئولية على المنظومة الصحية الفلسطينية تارة وبادعاء اتخاذ المقاومة للمدنيين دروعا بشرية تارة أخرى».

ولفت إلى أن «الاتهامات حول الوقود الذي بدأ ينفد من قطاع غزة هدفه مكشوف، وهو تبرير استمرار مخططه بتجويع وتدمير مقومات الحياة».

وقال إن «أوامر الخروج التي يروجها الاحتلال عبر المنشورات الجوية والاتصالات والإعلانات الممولة على شبكات التواصل الاجتماعي هي دليل إدانة للاحتلال وليس لصالحه؛ لأنه يأمر المواطنين للتوجه إلى جنوب القطاع ويقصفهم في الطرق ويقطع وصول الإسعافات إليهم».

وأضاف: «يقطن في غزة وشمالها 900 ألف نسمة يمارس الاحتلال بحقهم القصف والدمار كما هو في محافظات القطاع الوسطى والجنوبية».

وذكر أن «المستشفيات التي يتحدث عنها الاحتلال تمت بتمويل وإشراف كامل من جهات مانحة ولم تكن لتقبل أن يكون هناك أي خطر يهدد هذه المرافق المدنية».

وأوضح أن «ادعاءات الناطق باسم جيش الاحتلال متضاربة وتناقض بعضها بعضا؛ فمن جهة يدعي امتلاك المقاومة لخزانات وقود مليئة، وفي ذات الوقت يتهمها بالاستيلاء على كميات الوقود المحدودة التي لا تكفي حاجة المستشفيات، ويتهم المقاومة باستخدام مستشفى الإندونيسي وأسفله كمقر قيادة ثم يدعي أنها تطابق الصواريخ من محيطها».

واختتم: «ما يجري حرب تجويع وإبادة وتهجير جماعي قسري والأكاذيب ضد المستشفيات تهدف لضرب كل المحرمات حتى يوصل الاحتلال رسالة لأهلنا في قطاع غزة بأنه لا مكان آمن ولا يوجد حصانة لأي شيء داخل غزة».