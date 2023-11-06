حركة النهضة في تونس تواجه ديونا مالية متراكمة بسبب استمرار غلق مقرها الرئيسي

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قالت حركة النهضة الإسلامية، اليوم الإثنين، إنها تواجه صعوبات مالية بسبب استمرار غلق مقرها الرئيسي ما أدى إلى تراكم ديون متعلقة بالإيجار.

وأغلقت السلطات الأمنية المقر للرئيسي للحزب في منطقة مونبليزير بالعاصمة وباقي المقرات في الجهات، منذ أبريل الماضي لإجراءات تتعلق بالتحقيق والتفتيش.

وقالت القيادية في الحزب زينب البراهمي ، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المالك الأصلي للمقر الرئيسي طالب بمستحقاته المالية مقابل إيجار عدة أشهر لم يتم تسديدها، وهي مبالغ كبيرة.

وأضافت أن استمرار غلق المقر أعاق جمع التبرعات من المنتسيبن للحزب وهو مصدر التمويل الوحيد، وسداد مستحقات الإيجار والتأمين والتغطيات الاجتماعية.

ويقول أغلب موظفي الحركة في المقر الرئيسي إنهم أحيلوا على البطالة القسرية منذ غلق المقر.

وتابعت البراهمي :"لا نعرف من سيقوم بدفع المستحقات المالية للمقر وزارة الداخلية أم وزارة العدل".

ويقبع زعيم الحزب المخضرم راشد الغنوشي ونائبه وقياديون آخرون في السجن منذ أشهر للتحقيق في قضايا ترتبط بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي والتحريض ضد السلطة.

وتقول الحركة وأحزاب أخرى معارضة، إن التهم ملفقة ولا تستند إلى إثباتات قانونية كما تتهم الرئيس قيس سعيد الذي أطاح بالبرلمان واغلب الهيئات الدستورية قبل 2021، بممارسة ضغوط على السلطة القضائية.