 وسيم السيسي: حماس صناعة إسرائيلية.. ووجود دولة فلسطينية حماية لدولة الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وسيم السيسي: حماس صناعة إسرائيلية.. ووجود دولة فلسطينية حماية لدولة الاحتلال

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 10:56 م | آخر تحديث: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 10:56 م

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إن إسرائيل صنعت حركة حماس بهدف شق الصف الفلسطيني.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «آخر النهار» الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين عبر شاشة «النهار»، مساء الاثنين، أن إسرائيل أرادت جعل الصف الفلسطيني عبارة عن قسمين متناحرين ومتخاصمين.

وشدد على ضرورة البحث عن الأسباب التي أوصلت للوضع الراهن على الأراضي الفلسطينية، موضحا أنه كان من الضروري أن يتم ترسيخ حل الدولتين قبل 30 سنة مضت.

وتابع: «لو حل الدولتين كان اتعمل، كانت دولة فلسطين ستحمي إسرائيل من خروج أي حد وينفذ عمليات.. وتبقى الدولة الفلسطينية هي المسئولة عن التصدي».

وأشار إلى أن إسرائيل ترفض حل الدولتين انطلاقا من فكرتها القائمة على التوسع من النيل إلى الفرات.

ولفت إلى أن إسرائيل تتوهم أن الإبادة التي ترتكبها حاليا في قطاع غزة ستنهي القضية الفلسطينية، معقبا: «إذا كان النهاردة فيه 10 آلاف شهيد فإسرائيل خلقت 10 آلاف حماس بعد كده».

ونوه بأن ذوي الشهداء الذين ارتقوا في العدوان، لن يصمتوا وسيفكرون في الانتقام مما فعلته إسرائيل.

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