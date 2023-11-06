الرئيس الكوري الجنوبي: بيع الأسهم على المكشوف غير القانوني مرض خطير

ذكر مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، أمس الأحد، عقب قرار لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية بحظر بيع الأسهم على المكشوف خلال النصف الأول من العام المقبل، أن الرئيس يعتبر عمليات بيع الأسهم على المكشوف غير القانونية "مرض" اجتماعي خطير.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن هذه التصريحات جاءت في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة الخدمات المالية حظر بيع الأسهم على المكشوف، اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى نهاية يونيو 2024، مشيرة إلى المخاوف بشأن تزايد تقلبات السوق وممارسات البيع على المكشوف غير القانونية التي تقوض استقرار السوق.

وقررت اللجنة أيضا تفتيش جميع بنوك الاستثمار العالمية بسبب البيع على المكشوف غير القانوني بعد الاشتباه في قيام بنكين استثماريين في هونج كونج ببيع أسهم على المكشوف بما قيمته 56 مليار وون (7ر42 مليون دولار أمريكي) مع علمهما بأنهما لن يكونا قادرين على اقتراض الأسهم المباعة.

وقال مسئول رئاسي إن الرئيس يون، يعتبر القوى التي تقف وراء البيع غير القانوني للأسهم على المكشوف "مرضا" اجتماعيا خطيرا، كما أن قرار إجراء تفتيش شامل لجميع بنوك الاستثمار العالمية هو امتداد لهذا التصور.

وأشار المسؤول إلى أن "يون يعتقد أنه من الضروري إجراء تطوير مؤسسي للوقاية المسبقة بما يتجاوز عقوبة المتابعة من أجل حماية جميع المستثمرين في سوق الأوراق المالية، بما في ذلك 14 مليون مستثمر فردي".

وقال المسئول "إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لضمان إنشاء سوق أصول عادلة حتى لا يتضرر المستثمرون ذوو النوايا الحسنة".