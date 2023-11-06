أكد اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، أن الوحدة المحلية سلمت نموذج "10 النهائي" للمواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بقرية الأمراء بنطاق مركز كفر الدوار.

وأوضح قطاطو، أن الوحدة القروية بالأمراء برئاسة المهندس حميدة عبد الله، سلمت المواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء نماذج (10 النهائي).

وأضاف رئيس المدينة، أنه فور حصول المواطن على نموذج (10 النهائي) سوف يكون له الحق في التعامل القانوني على العقار الخاص به، وإدخال جميع المرافق بشكل رسمي، ويكون ذلك بمثابة تقنين لأوضاعه وحمايةً لحقوق أسرته.

وناشد "قطاطو"، المواطنين الذين تقدموا للتصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019م، سرعة استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، من خلال التوجه للوحدات القروية التابعين لها أو المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية.

وشدد على تيسير الإجراءات للمواطنين وحسن معاملتهم، وسرعة الانتهاء من الإجراءات المتبقية تيسيرًا على المواطنين؛ لتقنين أوضاعهم وتحقيق الاستقرار وإنهاء جميع المشكلات المتعلقة بمخالفات البناء.