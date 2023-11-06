حاكم زابوريجيا: القوات الروسية أوقفت هجوم أوكرانيا المضاد بالمنطقة

قال حاكم مقاطعة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة روسيا يفجيني باليتسكي، إن تكتيكات المناورات الدفاعية الروسية مكنت من وقف الهجمات المضادة الأوكرانية في المنطقة.

وقال باليتسكي، في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين، إنه تم إيقاف العدو، وإيقاف هجومه المضاد المبالغ فيه للغاية، بشكل تام.

وقال إن العدو الآن يقصف بلداتنا فقط بالصواريخ التي يمده بها الغرب، هذا كل ما يمكنهم فعله اليوم؛ لأن صمود أسلحتنا وصمود مقاتلينا، والمناورة الدفاعية القوية، وقواتنا المسلحة أوقفوا الهجوم المضاد، واليوم يمكننا القول إنه قد توقف تماما.

وأشار حاكم المنطقة، إلى أن القتال لا يزال مستمرا بالقرب من بلدة رابوتينو وشيرباكي بمنطقة فريميفسكي.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في 30 أكتوبر الماضي، إن كييف خسرت أكثر من 90 ألف جندي، ونحو 600 دبابة و1900 مركبة مدرعة من مختلف الفئات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ذكر أن الهجوم المضاد الأوكراني فشل، على الرغم من أن كييف تستعد لعمليات هجومية نشطة جديدة في بعض المناطق على الجبهة.