عمرو أديب عن إنزال مساعدات أردنية جوا لقطاع غزة: زي الأفلام الأمريكاني

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بنجاح المملكة الأردنية في إيصال مساعدات طبية لقطاع غزة عبر عملية إنزال جوي، قائلا: «موضوع زي الأفلام الأمريكية».

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الطائرة الأردنية سارت مسافة طويلة ونفذت عملية الإنزال عبر «الباراشوتات»

وتابع: «أنا انبسطت وهللت وهذا ليس غريبا عن الملك عبد الله وشعب الأردن».

وأشار إلى بعض ردود الأفعال، التي وضعت مصر في جملة مفيدة، قائلا: «البعض قال فين مصر وطياراتها.. الأردن قدرت تدخل مساعدات، يبقى مصر فين.. طاب ما إحنا بندخل مساعدات من معبر رفح.. هو إنتو عاوزين تشوفوا طيارات مصر فوق غزة وخلاص».

ولفت إلى أن البعض تساءل عن كيفية إجراء هذه العملية، قائلا: "فيه ناس قالوا عاوزين نعرف الطائرة دخلت إزاي.. أهم حاجة إنها دخلت ووصلت الأدوية للناس.. مفيش فايدة، إحنا عندنا رغبة إننا نقلل من نفسنا».

ونوه بأن مصر والأردن حريصان ومهمومان بإدخال المساعدات، معقبا: "شكرا للرئيس السيسي، وشكرا للملك عبدالله.. بيعملوا إيه أو بيكلموا مين ميفرفش.. أهم حاجة المساعدات توصل».

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد أعلن إنزال مساعدات طبية ودوائية جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وكتب الملك على موقع إكس: «بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة».

وأضاف: «هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين».