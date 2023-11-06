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وجهت السلطات البريطانية الاتهام إلى 4 رجال بسرقة مرحاض ذهبي من قصر بلينهايم خارج أكسفورد في إنجلترا.

واختفى المرحاض، الذي تبلغ قيمته 8ر4 مليون جنيه إسترليني (95ر5 مليون دولار)، خلال عملية سرقة ليلية في سبتمبر 2019.

واليوم الاثنين، قالت خدمة الادعاء الملكي إنها سمحت بتوجيه اتهامات للرجال الأربعة، الذين يمثلون أمام محكمة أكسفورد الجزئية يوم 28 نوفمبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقد تم تركيب المرحاض الذي يعمل بشكل كامل كعمل فني في قصر بلينهايم في منطقة أكسفوردشاير، مسقط رأس ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا سابقا، عندما تمت سرقته.