مدير سكك حديد المغرب: تشغيل القطارات بطاقة الرياح خلال 2024

قال المدير العام لسكك حديد المغرب، محمد ربيع، إن طول شبكة القطارات في المغرب ٣٨٠٠ كيلومتر ، ٨٠٪ منها يعمل بالطاقة الكهربائية، ويتبقى خط واحد بنسبة ٢٠٪؜ يعمل بالوقود وجاري تنفيذ مشروع لتحويله للعمل بشكل كهربائي.

وأضاف ربيع، خلال جلسة وسائل النقل ذات الجر الكهربائي من أجل نقل أخضر ومستدام، ضمن فعاليات اليوم الثاني المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023، اليوم الإثنين، أن كهرباء خطوط السكك الحديدية في المغرب مشروع بدأ منذ ١٠٠ عام تقريبا، وحاليا يمكن وصف المغرب بأنها ضمن الجيل الرابع من الخطوط الكهربائية، حيث تبلغ سرعة خطوط القطارات فائقة السرعة إلى ٢٢٠ كيلومتر / الساعة، وهي أول دولة أفريقية تمتلك خطوط للقطار فائق السرعه ٣٥٠ كيلومتر / الساعة.

وأكد المدير العام لسكك حديد المغرب أن كافة التصميمات المستقبلة للمشروعات الجديدة في المغرب كهربائية ١٠٠٪، حيث تعتمد الدولة على مصدر متجدد للطاقة الكهربائية، حيث من المنتظر تشغيل القطار فائق السرعة بطاقة الرياح، لافتا إلى أنه في عام ٢٠٢٤ سيتم توليد الطاقة الكهرباء من خلال الرياح، ذات تكلفة أقل ونسبة انبعاثات كربونية منخفضة.