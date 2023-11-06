هجوم على قاعدة أمريكية بسوريا بواسطة طائرات مسيرات مجهولة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرضت قاعدة التنف الأمريكية جنوبي سوريا، الاثنين، إلى هجوم بطائرات مسيرة مجهولة الهوية، وفق مصادر محلية.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر قولها إن القاعدة الواقعة في البادية السورية قرب الحدود الأردنية، تعرضت في ساعات الصباح لهجوم بثلاثة مسيرات.

وأضافت أن القوات الأمريكية تمكنت من إسقاط المسيرات الثلاث في الصحراء قبل وصولها إلى القاعدة.

ولم يصدر بيان من الجانب الأمريكي حول محاولة الهجوم على القاعدة بمنطقة التنف الواقعة عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق وتتبع إداريا لمحافظة حمص.

وشهدت الأيام الأخيرة، هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكي بسوريا في منطقة التنف، ومنطقتي المالكية والشدادي بمحافظة الحسكة، وحقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بمحافظة دير الزور، بطائرات مسيرة مسلحة مجهولة الهوية وبأسلحة «أرض ـ أرض».