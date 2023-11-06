 اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية تنشئ كيانا استشاريا لمكافحة الهجمات الإلكترونية - بوابة الشروق
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اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية تنشئ كيانا استشاريا لمكافحة الهجمات الإلكترونية

د ب أ
نشر في: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 10:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 10:25 ص

وافقت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، على إنشاء كيان استشاري رفيع المستوى لمواجهة تهديدات الهجمات الإلكترونية من جانب كوريا الشمالية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الاثنين.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن مسئول رئاسي لكوريا الجنوبية قوله إن مسؤولين كبار بالأمن القومي من الدول الثلاث توصلوا للاتفاق خلال اجتماعهم في واشنطن الثلاثاء الماضي.

كان زعماء الدول الثلاث قد وافقوا في أغسطس على إطلاق مجموعة عمل لتعزيز الإجراءات ضد الهجمات الالكترونية من كوريا الشمالية.

ويعتقد أن بيونج يانج تقوم بهذه الهجمات من أجل تمويل برامجها النووية والصاروخية.

وفي أكتوبر، قالت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي أن متسللين من كوريا الشمالية سرقوا عملات مشفرة بقيمة إجمالية قياسية بلغت 1.7 مليار دولار العام الماضي.


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