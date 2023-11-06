جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الناشطة الفلسطينية عهد التميمي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي خلال عملية مداهمة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم توقيف التميمي للاشتباه بدعوى "تحريضها على العنف ونشاطات إرهابية" في بلدة النبي صالح، مضيفاً: "أحيلت التميمي على قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف المتحدث أن عهد أوقفت خلال مداهمة هدفت إلى "توقيف أشخاص يشتبه بضلوعهم في نشاطات إرهابية والتحريض على الكراهية في شمال الضفة الغربية المحتلة، على حد زعمه.

وأصبحت عهد التميمي وجها معروفا عندما كانت في الرابعة عشرة من العمر، عندما صوِّرت وهي تصفع جنديا إسرائيليا لمنعه من توقيف شقيقها الصغير الذي ثبّت على الأرض. كذلك رُسمت صورة عملاقة لها على الجدار الفاصل الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، في بيت لحم.

وأوقفت عهد التميمي عام 2017، واعتقلت ثمانية أشهر بعدما صفعت جنديين إسرائيليين في باحة منزل العائلة في النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة، وطلبت منهما مغادرة المكان.

ومنذ بداية العدوان الذي شنته إسرائيل على غزة في 7 أكتوبر الماضي، تنفذ قوات الاحتلال عمليات مداهمة واسعة النطاق توقف خلالها فلسطينيين بدعوى ارتكابهم أعمال عنف أو التحريض على العنف أو الانتماء إلى حركة حماس.

من جهة أخرى، استشهد 153 فلسطينيا في الضفة الغربية بنيران جنود الاحتلال أو مستوطنين إسرائيليين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.