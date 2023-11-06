المدفعية الروسية تدمر 40 نقطة تمركز لقوات أوكرانية في كراسني ليمان

أعلن رئيس المركز الصحفي الروسي لمجموعة قوات "المركز"، ألكسندر سافتشوك، اليوم الاثنين، أن رجال المدفعية هاجموا المناطق التي تتمركز فيها القوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسني ليمان.

وأضاف سافتشوك أن "المدفعية الروسية أصابت خمس نقاط قوية، فضلا عن أكثر من 40 منطقة تمركزت فيها القوات العسكرية مع معداتها"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وبحسب سافتشوك، في منطقة غابات سيريبريانسكي، هزمت وحدات قوات "المركز"، بدعم من الطيران والمدفعية، المجموعات الهجومية التابعة للفوج الخامس عشر من الحرس الوطني الأوكراني، بالإضافة إلى ذلك، في منطقة كريمينايا على أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية، قامت أنظمة الدفاع الجوي بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية.

ووفقا لوزارة الدفاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تدمير أكثر من 60 فردا من القوات المسلحة الأوكرانية ومركبة مدرعة وسيارتين في اتجاه كراسني ليمان.