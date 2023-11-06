التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو لتحسين التعليم للاستفادة من الذكاء الاصطناعي

دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تحسين التعليم والتدريب لتحقيق الاستفادة القصوى من مميزات الذكاء الاصطناعي.

وقالت المنظمة ومقرها باريس، اليوم الإثنين، إنه يجب تحسين التدريب مدى الحياة لضمان أن أقصى استغلال لقدرات الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات، وأن تفي مؤهلات الموظفين بمتطلبات سوق العمل المستقبلي.

ولكن المنظمة الدولية أضافت أن سرعة التغير البيئي والرقمي تفوق حاليا سرعة التغير في سياسة التعليم والمهارات.

وأضافت المجموعة أن الاستثمار في المهارات هو أمر حاسم لبناء تحول مرن وصديق للبيئة ورقمي.

وفي حين أن المتطلبات الجديدة في ملفات الوظائف والمهارات بدأت تظهر، لا يشارك إلا أربعة بين كل عشرة بالغين في المتوسط في دول التعاون الاقتصادي والتنمية في التدريب المهني.

وأضافت المنظمة أن هذا يعيق قدرة العاملين على تغيير القطاعات والوظائف وتحسين المهارات التي يحتاجونها للعمل مع التقنيات الجديدة وزيادة مكاسب انتاجيتهم المحتملة.