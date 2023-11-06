قال الدكتور أحمد مهنا مدير مستشفى العودة في قطاع غزة، إن مستشفيات قطاع غزة يعيش وضعا خطيرا جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ شهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، على قناة «dmc»، مساء الاثنين، أنّ المستشفى مهدد بالتوقف عن العمل خلال ساعات لعدم توفر الوقود.

وأوضح أن المستشفى يعمل بالطاقة الكهربائية، موضحا أن كميات الوقود المتوفرة في المولدات الكبيرة تنفد بحلول مساء غد الثلاثاء، محذرا من كارثة كبيرة لا سيما أن المستشفى يعالج بداخله 70 مريضا.

وأشار إلى أن مستشفى العودة من القطاع الأهلي، وموقعه حتّم عليها التعامل مع الإصابات في شمال غزة، موضحا أن هذا المستشفى هو الوحيد الذي يستقبل حالات الولادة قي شمال غزة.

ولفت إلى أنه تم إيقاف كل العمليات المجدولة وتسخير كل الإمكانيات لعلاج الجرحى، موضحا أنه جرى استقبال 1750 إصابة علما بأن المستشفى صغير ويضم أربع غرف عمليات و70 سريرًا.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ شهر كامل، ما أسفر عن استشهاد أكثر من عشرة آلاف فلسطيني.