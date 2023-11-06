رئيس الحكومة العراقية يدعو إلى إيجاد الحلول السريعة لوقف العدوان على غزة

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، إلى أهمية التنسيق العالي بين البلدان العربية والإسلامية في المنطقة بشأن الاعتداءات المستمرة في غزّة.

وطالب السوداني، خلال اجتماعه في طهران مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بـ"إيجاد الحلول السريعة لوقف العدوان وفتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة".

وأكد الموقف الثابت والواضح للعراق إزاء ما يحدث من تفاقم الأوضاع في قطاع غزّة، معربا عن إدانته لـ"عمليات التصعيد الخطيرة لسطات الاحتلال الصهيوني وارتكابها المجازر الوحشية بحق الأطفال والنساء، وإتباع سياسة التجويع والحصار على الأهالي، في جرائم يندى لها جبين الإنسانية".

وأشاد الرئيس الإيراني بدور العراق ومواقفه المبدئية منذ بداية الأزمة في غزّة، فضلاً عن حراكه مع القوى الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على الأراضي الفلسطينية واحتواء الأزمة الإنسانية هناك.

وحسب بيان للحكومة العراقية، بحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات والصعد، كما تصدّرت القضيّة الفلسطينية والأحداث الدامية في غزّة المباحثات بين الجانبين، حيث أكدا ضرورة الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني.

وكان السوداني وصل طهران صباح اليوم في مستهل جولة إقليمية لبحث تطورات الأحداث في غزة.