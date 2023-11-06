استشهاد 4 فلسطينيين في الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية قتلت أربع فلسطينيين خلال عملية في طولكرم، بالضفة الغربية اليوم الإثنين.

وقال الاحتلال: "إنهم كانوا مسؤولين عن تنفيذ عشرات الهجمات بالأعيرة النارية وكانوا يخططون لهجمات إرهابية إضافية"، مضيفا أنه تم الاستيلاء على بنادق هجومية منهم.

وبحسب وسائل الاعلام الفلسطينية، أن أحدهم كان قائدا بحركة المقاومة "حماس"، وآخر كان قائدا بلواء القدس.

وأظهر مقطع فيديو سيارة أصيبت بوابل من الرصاص.

ورفع ذلك إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشرق القدس منذ بدء حرب دولة الاحتلال على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 156 قتيلًا.