مستشار الرئيس الفلسطيني عن تصريحات القنبلة النووية: الاحتلال يريد تكرار هيروشيما على غزة

قال مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ترتكب حرب إبادة وتطهير عرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مضيفا: «إسرائيل كشفت عن نيتها منذ اليوم بدعوة السكان للنزوح نحو الجنوب تجاه مصر».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الإثنين، إلى إعادة حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة إحياء مخططات الحركة الصهيونية؛ بارتكاب المجازر والجرائم؛ بهدف إبادة الشعب الفلسطيني والسيطرة على مقدراته التاريخية.

وأكد رفض الشعب الفلسطيني والسلطة التام لدعوات التهجير مثمنا الموقف المصري والأردني الصارم بشأن رفض المؤامرة الصهيونية لتهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج أراضيه.

ووصف دعوة وزير التراث لحكومة الاحتلال الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن إسقاط قنبلة نووية على غزة؛ بالإرهابية، قائلا: «هذا الهمجي يؤكد بكل وقاحة ويتبجح بامتلاكه لسلاح نووي، ويريد أن يكرر هيروشيما في قطاع غزة».

وتساءل: «تخيلوا لو أن رئيسا عربيا قال هذا الكلام! كانت الدنيا ستقوم وربما جاءت جيوش الغرب لمعاقبته ولدينا أمثلة في التاريخ العربي الحديث»، في إشارة إلى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مؤكدا أن قوة الاحتلال تتصرف على أنها دولة فوق القانون.

وأضاف أن تصريحات نتانياهو الدينية باستلهام النبوءات التوراتية اليهودية من شأنه إحالة الموقف الحالي إلى صراع ديني في المنطقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة من تملك قرار وقف الحرب على القطاع وليس حكومة الاحتلال، قائلا: «الإدارة الأمريكية هي من تأمر.. والاحتلال ينفذ».