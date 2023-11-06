مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي: إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة

قال السفير عبد الرحيم الفره مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم ضد الإنسانية في الحرب على قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت، مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال تعمد استهداف سيارات الإسعاف وقصف المستشفيات والمراكز الصحية وهو أمر يعني قتلا متعمدا من قبل الاحتلال.

واستنكر صمت المجتمع الدولي وتحديدا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى والفاعلة، والتي كثيرا ما تتحدث عن حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تنادي حاليا بهدنة إنسانية وليس وقفا لإطلاق النار، وليس حتى وقف إطلاق نار إنساني كما ورد في قرار صوتت لصالحه 121 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ شهر كامل، ما أسفر عن استشهاد أكثر من عشرة آلاف فلسطيني.

ولوحظ في الساعات الماضية، أن جيش الاحتلال يكثف من غاراته على المستشفيات سواء بشكل مباشر أو في محيطها، وذلك بعدما ساق إدعاءاتها بأن المقاومة الفلسطينية تستخدمها لأغراض عسكرية، وهو ما دحضته المقاومة.