استطلاع: جيل زد بألمانيا يعلي من أهمية المال عند اختيار الوظيفة

كشف استطلاع حديث أن الأجر هو العامل الأكثر أهمية بالنسبة لجيل الشباب المعروف باسم "جيل زد" عندما يتعلق الأمر باختيار الوظيفة أو مكان التدريب.

وجاء في استطلاع أجراه اتحاد شباب الاقتصاد في ألمانيا وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من نتائجه أن 81% ممن شملهم الاستطلاع من هذا الجيل يرغبون في فرص كسب جيدة، فيما جاء مغزى الوظيفة وهدفها في المرتبة الثانية بالنسبة لأولوياتهم.

جدير بالذكر أن شباب رجال الأعمال وشباب المديرين شكلوا هذا الاتحاد تحت مظلة غرفة التجارة والصناعة بألمانيا.

يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 5 و10 سبتمبر الماضي وشمل 1012 شخصا تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما.

وبذلك كان ينتمى لمن شملهم الاستطلاع ما يسمى بجيل زد الذي يندرج ضمنه الأشخاص الذين ولدوا بدءا من عام 1995.