ولي العهد النرويجي يصل إلى ميونخ لبحث قضايا تتعلق بالاقتصاد والطاقة

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وصل ولي العهد النرويجي الأمير هاكون إلى مدينة ميونخ الألمانية، اليوم الاثنين، في مستهل زيارة لألمانيا تستغرق أربعة أيام.

وكان في استقبال الأمير النرويجي - 50 عاما، رئيس ديوان رئاسة الحكومة البافارية (ميونخ عاصمة ولاية بافاريا) فلوريان هيرمان.

ومن المقرر إقامة مأدبة عشاء احتفالية للأمير النرويجي في قاعة كايزرسزال في قصر ميونخ ريزيدنتس بحضور رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر.

وحسب السفارة النرويجية في ألمانيا، فإن القضايا الرئيسية التي سيبحثها ولي العهد خلال زيارته تتعلق بالاقتصاد والطاقة والنقل البحري والدفاع والثقافة.

ولهذا السبب، سيقوم الأمير بن الملك هارالد الخامس بزيارة أماكن في ميونخ غدا الثلاثاء من بينها شركة كراوس-مافاي فيجمان للأسلحة، وفي أعقاب ذلك سيواصل الأمير زيارته في ألمانيا متوجها إلى هامبورج وبرلين.

وستنضم إليه ولية العهد الأميرة ميته-ماريت وترافقه خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين.