قالت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، إن أعداد الأطفال الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بداية العدوان تجاوزت 4008 أطفال، إضافة إلى أكثر من 1200 لا يزالون تحت أنقاض المنازل المنهارة نتيجة القصف.

وأضافت خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الإثنين، أن الأوضاع الإنسانية للأطفال صعبة للغاية في ظل فقدان الكثير منهم لأفراد عائلاتهم بالمجازر التي ترتكبها الطائرات الحربية الإسرائيلية، مشيرة إلى تواصل فرق الهلال الأحمر مع الأطفال داخل مراكز الإيواء؛ للتخفيف من حدة صدمات فقدان الأهل وأجواء الرعب التي يعيشونها منذ بداية العدوان.

وأوضحت أن نسبة الأطفال تعادل 40 % من الحصيلة الإجمالية لأعداد الشهداء إلى جانب 30 % من النساء، مشيرة إلى معاناة أكثر من مليوني فلسطيني من شح المياه والغذاء والدواء في ظل قطع إمدادات الكهرباء والوقود، معقبة: «هناك بعض المناطق الغذاء والمياه منعدمان بها كليا».

وأشارت إلى استهداف طيران الاحتلال سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني ضمن الموكب المتوجه لنقل المصابين عبر معبر رفح إلى المستشفيات المصرية الجمعة الماضية، لافتة إصابة فردين من طاقم السيارة وخروج المركبة عن الخدمة نهائيا.

ولفتت إلى خروج 8 سيارات تابعة للهلال الأحمر عن الخدمة منذ بدء العدوان، منوهة في الوقت ذاته أن الهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية تواجه صعوبات بالغة؛ بشأن نقل المساعدات الإنسانية من جنوب غزة إلى الشمال؛ نتيجة رفض سلطات الاحتلال، فضلا عن استمرار القصف المتوالي على الطرق والأحياء السكنية.