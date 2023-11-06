26 ميدالية مصرية في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

حققت مصر إنجازا جديدا في بطولة كأس العام لرفع الأثقال البارالمبي والتي أقيمت في مصر على مدار الأيام الثلاثة الماضية، على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، حيث سيطرت مصر على جدول الترتيب برصيد 26 ميدالية متنوعة بواقع 11 ميداليات ذهبية و 11 ميداليات فضية، و 4 ميداليات برونزية

وحقق منتخب مصر 6 ميداليات في اليوم الختامي لمنافسات الفرق والمختلط بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية في البطولة التي شارك فيها 70 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة وهم: “إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوى، غينيا، كينيا، مصر“.

وقدم الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، التهنئة للمنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي، بعد تحقيق 32 ميدالية متنوعة ووجه ، الشكر والتقدير للاعبي المنتخب المصري على جهدهم المبذول في منافسات البطولة ورفعهم علم مصر، وحصدهم العديد من الميداليات والإنجازات.

وطلب مصطفى من اللاعبين الاستمرار في بذل قصارى جهدهم من أجل التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وحصد المزيد من الميداليات وتشريف الشعب المصري ، كما قدم الشكر والتقدير لجميع الوفود التي شاركت في منافسات البطولة، واللجنة المنظمة للبطولة التي قامت بإخراجها على أعلى مستوى وأكمل وجه يليق بمصر.

وضمت قائمة مصر في البطولة 20 لاعبا و 11 لاعبة، هم “محمد صبحي، محمد سعيد المنياوي، طه عادل، محمود صبري، عبد الباسط مجدي، مظهر تمام، عمرو فاروق، أحمد سمير، عبد الرحمن الشربيني، محمد حسين، حسن العطار، مروان أحمد، هادي صموائيل، عادل محمد مصدق، إبراهيم حامد، منصور صبحي، فؤاد السيد، ممدوح القذافي، مندي أحمد، وحسام الجعفري“.

وضمت قائمة اللاعبات كلا من إيناس محمد، صفاء محمد، راندا تاج الدين، نادية فكري، ريحاب رضوان، حسناء إبراهيم، أميمة عمر، نادية حسن، فاطمة محروس، إيمان شلبي، ورانيا المرشدي“.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من أندريه اتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت مدربًا عامًا، هاني محمود مدربًا، شعبان يحيى مدربًا، علي محمد إداريًا“.