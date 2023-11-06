تقارير إسرائيلية: استعداد الجيش الإسرائيلي لمواصلة القتال في غزة خلال الشتاء

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه مستعد لمواصلة القتال خلال فصل الشتاء، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزارة الدفاع قد بدأت عملية واسعة النطاق لتزويد الجيش بمعدات شتوية خاصة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين أن الجيش وزع بالفعل 129 ألف سترة شتوية و369 ألف كيس تدفئة صغير، بحسب موقع قناة "العربية نت" الإخباري.

وفيما يتوقع أن يطول الصراع، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي يرى أنه من الضروري الاستعداد للقتال خلال فصل الشتاء، وقد أعد التجهيزات الخاصة بذلك، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الاثنين.

بل بدأ بالفعل عملية مكثفة لتزويد جميع أفراده على جميع الحدود بالتجهيزات الملائمة لفصل الشتاء.

ومع ذلك، بخلاف حرب 1948-1949، التي كانت من الناحية التكتيكية حقبة مختلفة، والتي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول فيها الاحتفاظ بالأرض أو السيطرة عليها، وليس غزو منطقة محدودة كما هو الحال الآن مع قطاع غزة، فإن الجيش لم يخض عمليات قتالية في فصل الشتاء، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشارت التقارير إلى أن التاريخ مليء بأمثلة على تأثير فصل الشتاء على سير العمليات العسكرية بإبطائها أو إيقافها.