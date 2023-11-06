مدرب شاختار: نعرف نقاط قوة وضعف برشلونة

قال الكرواتي مارينو بوسيتش، مدرب شاختار دونيتسك الأوكراني، اليوم الإثنين إن برشلونة أحد أفضل 8 فرق في أوروبا، وذلك عشية مواجهتهما في الجولة الرابعة بدوري الأبطال على ملعب فولكسبارك، في مدينة هامبورج الألمانية.

وأشار بوسيتش خلال المؤتمر الصحفي "البرسا فريق كبير، وبالنسبة لي هو أحد 8 فرق في أوروبا. مواجهة مثل هذه الأندية دائما يعد تحديا كبيرا".

وأضاف: "لقد فعلنا هذا الأمر، لقد تواجهنا، وشاهدنا قوته بالفعل، ولكن أيضا نقاط ضعفه. الأمر يتوقف علينا في النهاية، من أجل التفوق عليهم. ليس لدينا ما نخسره في هذه المباراة، وأريد أن ينافس فريقي بقوة، وسنرى أين سيذهب بنا هذا الأمر".

وتابع صاحب ال52 عاما "لدينا أجندة قوية للغاية، ولكن هذا هو الواقع. الأمر ليس سهلا، ولكننا هنا للمنافسة أمام أي فريق. لا أريد التركيز كثيرا على هذه المباراة، لأن اللاعبون يدركون مدى قوة المنافس. أتمنى بدء المباراة".

كما أكد بوسيتش أن نتيجة مباراة الذهاب في برشلونة، التي حسمها البارسا (2-1)، لن تؤثر على مباراة الثلاثاء.

وبعد 3 جولات، يحتل الفريق الأوكراني المركز الثالث في المجموعة الثامنة بثلاث نقاط، جمعها من خسارتين وانتصار.