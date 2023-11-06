واشنطن بوست: ما ستفعله الولايات المتحدة بعد انتصار روسيا في أوكرانيا ليست حربا نووية

أكد الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست"، جيسون ويليك، أن الولايات المتحدة لن تجرؤ على الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا بسبب انتصار موسكو بالنزاع في أوكرانيا.

وكتب ويليك: "في الواقع، الولايات المتحدة ليس لديها رغبة في بدء حرب مع روسيا. إن النصر الروسي في أوكرانيا سيكون بمثابة ضربة فظيعة للمصالح الأمريكية، لكنه ليس فظيعا لدرجة المخاطرة بحرب نووية".

وأضاف الكاتب في مقاله أن وضع أوكرانيا الآن "تفاقم". والجنود الأوكرانيون "منهكون"، ومخزونات الأسلحة "تنفد"، والغرب منقسم بشأن مسألة تقديم المزيد من المساعدات لكييف.

وتابع: "ربما تكون نافذة التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات المفيدة لأوكرانيا قد أغلقت، إذا كانت موجودة في وقت ما".

ودعا الكاتب الموالين لأوكرانيا إلى "إعادة التفكير في نهجهم السياسي".

وكانت قناة NBC التلفزيونية، قد ذكرت نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة وأوروبا بدأتا في مناقشة مفاوضات السلام المحتملة بين روسيا وأوكرانيا وما قد يتعين على كييف التنازل عنه للتوصل إلى حل وسط، منوهة بأن عددا من هذه المحادثات بشأن التفاوض تم التطرق إليها الشهر الماضي.

وكما يشير المسؤولون فإن مثل هذه المفاوضات تشكل اعترافا بأن الصراع قد وصل إلى طريق مسدود، وأن الغرب لن يتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدة لكييف. ويقول المسؤولون إن هناك "وقتا متبقيا حتى نهاية العام" قبل أن تصبح المناقشات حول محادثات السلام عاجلة.

وأعربت سلطات موسكو مرارا أنها كانت ولا تزال منفتحة على الحل الدبلوماسي للأزمة ومستعدة للرد على مقترحات جادة ووفق مصالح روسيا، في حين قام نظام كييف بمقاطعة المفاوضات مع روسيا وحظرها.