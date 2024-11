نشرت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي؛ تغريدة فيها صورة ابنها بارون؛ وهو يصوت في الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى.

وكتبت ميلانيا عبر إكس: "يصوت للمرة الأولى.. وإلى والده".

بارون ترامب؛ رغم حداثة سنه البالغ 18 عاما، تم اختياره من قبل الحزب الجمهوري كأحد مندوبي ولاية فلوريدا.

Voted for the first time - for his dad! #18yearsold #presidentialelection #proud pic.twitter.com/kTzMFNn1AS