في الوقت الذي أعلن فيه عن إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً لأمريكا في انتخابات عام 2024، أثيرت تساؤلات عما سيحدث في القضايا الجنائية والمدنية المتهم فيها.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الرئيس المنتخب ترامب أعيد انتخابه إلى البيت الأبيض كمجرم مدان ينتظر الحكم عليه في قضية أموال شراء الصمت في نيويورك، ولا يزال يعمل لتجنب الملاحقة القضائية في دعاوى ولائية وفيدرالية أخرى.

ورأت "سي إن إن" أنه منصب فريد على نحو استثنائي ليتولاه؛ إذ لم يحدث من قبل أن تم انتخاب متهم جنائي لأعلى منصب في البلد، كما هو الحال مع عدم توجيه اتهامات جنائية على الإطلاق لرئيس سابق حتى العام الماضي.

وفي هذه الأثناء، من المقرر أن يصدر قاض في نيويورك حكمه على الرئيس السابق في وقت لاحق من هذا الشهر بعد تأجيل إصدار العقوبة قبل يوم الانتخابات؛ لتجنب أي شكل من أشكال التأثير على السباق الرئاسي – رغم أنه من المتوقع من محامي ترامب أن يطلبوا من القاضي تأجيل النطق بالحكم بالنظر إلى أنه أصبح الآن الرئيس المنتخب.

ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة في نيويورك في 26 نوفمبر؛ لتلقي العقوبة على إدانته في وقت سابق من هذا العام في 34 تهتمة بتزوير سجلات الأعمال للتستر على أموال شراء الصمت التي قدمها خلال حملة 2016 الرئاسية. هذا ومن غير المعروف ما إذا كان سيتم الحكم على ترامب.

وبحسب "سي إن إن"، فإن انتصار ترامب في الانتخابات سيكون له أكبر تأثير على الدعويين الجنائيين الفيدراليين ضده في العاصمة واشنطن وفلوريدا.

ومنذ رفع الدعويين عام 2023، كانت استراتيجية ترامب الرئيسية تأجيل المحاكمة حتى المرور من الانتخابات حتى يتمكن – إذا تم انتخابه – من عزل المستشار الخاص جاك سميث، الأمر الذي يؤدي إلى إنهاء الدعويين.

ويتوقف مصر الدعوى الجنائية ضد ترامب في جورجيا إلى حد كبير على ما إذا كان سيتم استبعاد المدعية العامة الديمقراطية في مقاطعة فولتن فاني ويليس من متابعة القضية بعد علاقتها مع مدعي عام زميل لها.

لكن حتى إذا تم السماح لها بمواصلة القضية، فمن شبه المؤكد أن القضية ستكون معرضة للخطر بعد انتخابه رئيساً الآن.