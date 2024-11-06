قال سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية براد رافينسبيرجر، إنه تم تمديد ساعات عمل 12 مركز اقتراع بسبب تهديدات بالقنابل.

وصرح خلال مؤتمر صحفي، بأنه تم تمديد ساعات عمل 6 مراكز اقتراع في مقاطعة ديكالب، و5 في مقاطعة فولتون وواحد في مقاطعة جوينيت، بسبب تهديدات بالقنابل.

وأشار إلى التمديد أيضًا إلى مركزين في مقاطعة كوب وواحد في مقاطعة جلين.

وأكد رافينسبيرجر أن جميع التهديدات بالقنابل ضد مراكز الاقتراع في جورجيا يبدو أنها من روسيا، وقال: «يعرف مكتب التحقيقات الفيدرالي من أين تأتي، لكننا نريد التأكد من مصلحة السلامة العامة، والتأكد من أنها لا تبطئ أي شخص عن التصويت».

وأضاف أن أكثر من 5.2 مليون شخص صوتوا في جورجيا، وتابع: «لم يكن لدينا هذا النوع من الإقبال من قبل».

ويتطلب قانون الولاية الجديد من المقاطعات نشر نتائجها بعد ساعة واحدة من إغلاق صناديق الاقتراع.

وقال رافينسبيرجر: «سيكون ذلك أسرع كثيرا مما كان عليه من قبل، ونعتقد أن هذا أمر جيد».

وأغلقت صناديق الاقتراع بعدد من الولايات الأمريكية، في سباق الانتخابات الرئاسية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب.

وتوجه ملايين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم عقب فتح مراكز الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، وسط احتدام المنافسة.

وأدلى نحو 83 مليون شخص بأصواتهم في التصويت المبكر عن طريق البريد أو التصويت الشخصي، وفقا لبيانات من معمل الانتخابات بجامعة فلوريدا، في عدد أقل بكثير مما يربو على 101 مليون ناخب صوتوا في انتخابات 2020.