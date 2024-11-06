أعلنت شركة جوجل، أنها تعكف على إصلاح خلل تقني أدى إلى نتائج بحث مختلفة عند سؤال محرك البحث الشهير «أين يمكن التصويت لهاريس»، و«أين يمكن التصويت لترامب».

وأظهرت نتائج البحث عبر جوجل، أماكن ومراكز اقتراع عند البحث عن التصويت للمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كاملا هاريس، فيما كانت تعرض مقالات وتقارير إخبارية عند البحث عن التصويت للمرشح الجمهوري، دونالد ترامب.

وقد نوه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وهو من أشد الداعمين لترامب، إلى المشكلة، الثلاثاء.

وفسرت جوجل، ما حدث بأن المشكلة ارتبطت بوجود أسماء مقاطعات باسم هاريس في تكساس وحتى باسم «فانس» في ولاية نورث كارولينا في إشارة إلى المرشح لمنصب نائب ترامب، جي دي فانس، مؤكدة أنها تعمل على إصلاح المشكلة.

وأشارت إلى أن عددا قليلا جدا من الأشخاص يبحثون بهذه الطريقة من أجل التصويت.

وأغلقت صناديق الاقتراع بعدد من الولايات الأمريكية، في سباق الانتخابات الرئاسية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب.

وتوجه ملايين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم عقب فتح مراكز الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، وسط احتدام المنافسة.

وأدلى نحو 83 مليون شخص بأصواتهم في التصويت المبكر عن طريق البريد أو التصويت الشخصي، وفقا لبيانات من معمل الانتخابات بجامعة فلوريدا، في عدد أقل بكثير مما يربو على 101 مليون ناخب صوتوا في انتخابات 2020.