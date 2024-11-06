قيادي بحماس: تعيين كاتس وساعر مسار خطير للغاية ينذر بمزيد من القتل

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، محمود المرداوي، إن حكومة نتنياهو المتطرفة لم تستثن وزير دفاعها غالانت الذي قام بعملية إبادة جماعية وقتل سكان غزة، ومنعهم من الشراب والطعام والدواء.

وأضاف خلال تصريحات لـ «الجزيرة مباشر»، أن تعيين كاتس، المؤيد لمزيد من القتل والتوسع في بيروت، وزيرا للدفاع، وتعيين جدعون ساعر، الرافض لأي صفقة تبادل أو هدنة، وزيرا للخارجية؛ يؤكدان هذا التطرف.

واستشهد بتهديد كاتس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقتل، بقوله: «ربما نفعل بك كما فعلنا بصدام حسين»، موضحا أن ساعر وزير الخارجية الجديد يشارك سموتريتش وبن غفير رأيهم بشأن إعادة الأسرى.

وتابع: «نحن أمام مسار خطير للغاية؛ لكنه يعكس حالة الارتباك والفوضى في دولة الاحتلال بعد 7 أكتوبر التي جعلتها عاجزة عن تعريف نفسها»، مضيفا «غالانت يجب أن يتذكر 7 أكتوبر، التي أوقعت جيشه في حالة من التوهان والغياب لأيام، وتم خلالها القضاء على الفرقة الذهبية بجيش الاحتلال».

وأوضح أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل 17 مليار دولار من الأسلحة والعتاد، بالإضافة إلى ما تلقته من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في البداية، ومع ذلك؛ فإنها لا تزال عاجزة عن مواجهة المقاومة الفلسطينية، التي لا يتجاوز سلاحها لواء في جيش الاحتلال، مؤكدا أن الاحتلال لن يحلم بالنصر.