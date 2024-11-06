غلق ورش مخالفة في حملة بحي ثان الإسماعيلية

أغلق مركز إصدار التراخيص التابع لحى ثانِ بمدينة الإسماعيلية، ورشتي حدادة وكريتال لعدم وجود تراخيص لمزاولة المهنة، كما تم التنبيه على 5 ورش لاستكمال إجراءات النقل لمجمع الورش الحرفية، تفعيلا لقرار اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية بنقل الورش الحرفية المقلقة للراحة خارج المدينة، لمشروع مجمع الورش بمدينة المستقبل.

ومجمع الورش الحرفية مقام على مساحة قدرها 25 فدانا ويتضمن 463 ورشة مختلفة المساحات تشمل الصناعات الحرفية المقلقة للراحة "الرخام -الألومنيوم- الحدادة- السمكرة-الدوكو- الميكانيكا"، بجانب 55 محلا تجاريا متنوع الأنشطة، و 6 كافتيريات، مسجد، دورات مياه، وحدات أمن، نقطة شرطة، إطفاء، إسعاف، مطعم، ومبنى إداري.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 108 ملايين جنيه، وجرى تنفيذه على 3 مراحل، بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد من للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للإسماعيلية.

ووجه جلال رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء الثلاثة بسرعة الانتهاء من تنفيذ إجراءات الغلق للورش المقلقة للراحة في نطاق كل منهم، وضرورة الانتهاء من تركيب كاميرات للمراقبة لمجمع الورش وتفعيل خطوط النقل الداخلي له والانتهاء من شبكات الحماية المدنية بالمجمع.

وشدد محافظ الإسماعيلية على قبول جميع الطلبات المقدمة لحجز وحدات بمجمع الورش بما من ليس لهم ترخيص ودراستها طبقًا للأعداد المتقدمة ونوع النشاط.