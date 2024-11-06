 فقرة بدنية للاعبي الإسماعيلي في المران استعدادا لـ سيراميكا كليوباترا - بوابة الشروق
الجمعة 8 نوفمبر 2024 6:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

فقرة بدنية للاعبي الإسماعيلي في المران استعدادا لـ سيراميكا كليوباترا

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 5:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 5:54 م

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الأربعاء، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى الجهاز المعاون لـ حمد إبراهيم، الإشراف على هذه الفقرة من أجل تجهيز اللاعبين بدنياً قبل مباراة سيراميكا في الجولة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد مران اليوم حضور علي أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة بالنادي، بالإضافة إلى عماد سليمان، المشرف العام على الفريق الأول، والقائم بأعمال مدير الكرة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل، على ملعب المقاولون العرب، في الجولة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك