فقرة بدنية للاعبي الإسماعيلي في المران استعدادا لـ سيراميكا كليوباترا

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الأربعاء، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى الجهاز المعاون لـ حمد إبراهيم، الإشراف على هذه الفقرة من أجل تجهيز اللاعبين بدنياً قبل مباراة سيراميكا في الجولة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد مران اليوم حضور علي أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة بالنادي، بالإضافة إلى عماد سليمان، المشرف العام على الفريق الأول، والقائم بأعمال مدير الكرة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل، على ملعب المقاولون العرب، في الجولة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز.