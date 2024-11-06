أكثر من ثلث الأمريكيين يعتقدون أن دعم إسرائيل غير ضروري لمستقبل بلادهم

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أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "إديسون" للأبحاث أن أكثر من ثلث الأمريكيين يعتقدون أن دعم إسرائيل ليس ضروريا لمستقبل الولايات المتحدة.



ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن 32% من الأمريكيين يعتبرون الدعم الأمريكي لإسرائيل غير ضروري.

بينما يعتقد 31% من الأمريكيين أن الدعم الأمريكي لإسرائيل غير كافٍ.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية حاليا وسط توتر كبير في الشارع الأمريكي، ويمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن خيار الأمريكيين بين مرشحي انتخابات الرئاسة دونالد ترامب وكامالا هاريس هو الأسوأ بين الخيارات الرئاسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.