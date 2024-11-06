البرلمان العربي يدعو ترامب لتصحيح الموقف الأمريكي ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني

دعا البرلمان العربي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم، إلى تصحيح مسار الموقف الأمريكي إزاء عدوان كيان الاحتلال المستمر لأكثر من عام ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد البرلمان على أن الإدارة الأمريكية الجديدة يجب أن تتحمل مسئوليتها في رفع الظلم والمعاناة عن الشعب الفلسطيني، من خلال الضغط على كيان الاحتلال، والتعاون البنَّاء مع مؤسسات المجتمع الدولي وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي والدول الفاعلة من أجل تطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتوقف عن سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين.

وشدد محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، على أن منطقة الشرق الأوسط تعاني من أزمات وصراعات عديدة يدفع ثمنها في المقام الأول المدنيون الأبرياء، مضيفاً أنه على الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها قوة عظمى ودولة محورية في النظام العالمي الحالي أن يكون لها دور إيجابي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأن تتعاون بشكل بنَّاء مع الدول العربية من أجل العمل على إحلال السلام العادل والأمن والاستقرار في المنطقة.