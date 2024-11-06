الدول الإسكندنافية تهنئ ترامب على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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هنأ رؤساء وزراء الدول الإسكندنافية الدنمارك والنرويج والسويد، الجمهوري دونالد ترامب على فوزه في " حتى قبل انتهاء فرز الأصوات.

وكتب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، على منصة أكس: "أتطلع للعمل معا ومواصلة العلاقات الأمريكية السويدية الممتازة كأصدقاء وحلفاء".

وأعرب رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، في بيان، عن تطلعه لمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب.

وأبدت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، ترقبها الشديد لتعزيز التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة الدنمارك في عهد ترامب.

وفي نفس الوقت، لفتت فريدريكسن، إلى الحاجة لاستمرار التعاون العالمي الوثيق في عالم تتصرف فيه روسيا بشكل عدائي متزايد فيما يتنامى الدعم من إيران وكوريا الشمالية، على حد قولها.