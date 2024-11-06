العاهل السعودي وولي العهد يهنئان ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، دونالد ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدونالد ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب الملك سلمان، عن أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدا بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
وبدوره، عبر ولي العهد، برقية تهنئة مماثلة عن أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لترامب، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.