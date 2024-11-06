العاهل السعودي وولي العهد يهنئان ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تخصيص 14 قطعة أرض بشمال سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية لاستغلالها في الاستصلاح والاستزراع

مجلس الوزراء: إقامة 16 مشروعا ذات نفع عام في 9 محافظات على مساحة إجمالية تبلغ 13 فدانا

وزيرة التنمية المحلية تشارك في جلسة تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع باليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي

أول تعليق لإمام الأوقاف الشيخ شريف إبراهيم بعد واقعة تلقيه مبلغ ربع مليون جنيه بالخطأ على حسابه الشخصي