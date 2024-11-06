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إن بي سي: انخفاض نسبة تأييد ترامب لدى الناخبين البيض

وكالات
نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 1:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 1:39 ص

أظهر استطلاع شبكة "إن بي سي" الأمريكية ما بعد التصويت أن 43% من الناخبين الأميركيين غير راضين عن أوضاع البلاد.

وقال الاستطلاع إن 35% من الناخبين يقولون إن الحفاظ على الديمقراطية كان أهم قضية في الانتخابات.

وأضاف أن 31% من الناخبين يرون أن الاقتصاد كان أهم قضية في تصويتهم.

وتابع الاستطلاع أن 56% من ناخبي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس يرون أن الديمقراطية كانت أهم قضية في تصويتهم.

وأضاف أن 51% من ناخبي المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب يرون أن الاقتصاد هو أهم قضية في تصويتهم.

وتابع الاستطلاع: الناخبون البيض ينظرون إلى ترامب بشكل أقل استحسانا مقارنة بـ2020.

وأشار إلى أن نسبة استحسان ترامب لدى الناخبين البيض انخفضت إلى 49% حاليا، مقارنة بـ57% في 2020.


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