إن بي سي: انخفاض نسبة تأييد ترامب لدى الناخبين البيض

أظهر استطلاع شبكة "إن بي سي" الأمريكية ما بعد التصويت أن 43% من الناخبين الأميركيين غير راضين عن أوضاع البلاد.
وقال الاستطلاع إن 35% من الناخبين يقولون إن الحفاظ على الديمقراطية كان أهم قضية في الانتخابات.
وأضاف أن 31% من الناخبين يرون أن الاقتصاد كان أهم قضية في تصويتهم.
وتابع الاستطلاع أن 56% من ناخبي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس يرون أن الديمقراطية كانت أهم قضية في تصويتهم.
وأضاف أن 51% من ناخبي المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب يرون أن الاقتصاد هو أهم قضية في تصويتهم.
وتابع الاستطلاع: الناخبون البيض ينظرون إلى ترامب بشكل أقل استحسانا مقارنة بـ2020.
وأشار إلى أن نسبة استحسان ترامب لدى الناخبين البيض انخفضت إلى 49% حاليا، مقارنة بـ57% في 2020.