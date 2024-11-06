وفاة بسام صلاح بطل الملاكمة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالغربية

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وفاة الشاب "بسام صلاح"، أحد أبطال كمال الأجسام، في حادث سير أثناء قيادة سيارة ملاكي وتصادمها بأخرى، على طريق "المحلة ـ زفتي"؛ مما أدى إلى انقلابها بمدخل قرية سنباط.

وتداول رواد موقع فسبوك صور الشاب الراحل، ناعيين وفاته المفاجئ، داعيين له بالرحمة والمغفرة.

وأفادت مصادر مقربة من أسرة الشاب بأن جثته حاليا داخل مشرحة مستشفى زفتى العام، ويجري استخراج تصاريح الدفن استعدادا لنقله وإقامة صلاة الجنازة على جسده في مسجد الباشا بميدان البندر وسط مشاركة أهله وذويه وجيرانه وأقاربه، ثم دفنه بمقابر أسرته.

وكان الطريق الزراعي "زفتي ـ المحلة" بنطاق دائرة محافظة الغربية اليوم قد شهد وفاة بطل كمال أجسام في حادث انقلاب وتصادم سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقله إلى مشرحة مستشفى زفتى العام.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مدير شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة ملاكي؛ مما تسبب في وفاة "باسم صلاح"، 28 سنة، طبيب صيدلي، وتم نقل الجثة إلى أقرب مستشفى بنطاق دائرة مركز شرطة المحلة.



وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.