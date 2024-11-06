الأكثر قراءة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه فى بداية تعاملات البنوك
كتائب القسام تشتبك مع قوة إسرائيلية راجلة من المسافة صفر وتقتل جميع أفرادها
جهاد جريشة: يجب شطب من سرب حديث حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي
محمد مختار جمعة: من ينقل الشائعة فهو آثم وفاسق في القرآن والسنة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
اقترب المرشح الجمهوري دونالد ترامب؛ أكثر من البيت الأبيض؛ بعدما حصد أصوات الولاية المتأرجحة "كارولينا الشمالية" ذات الـ16 صوتًا.وفي هذه اللحظة بات من نصيبه 230 صوتًا؛ وينتظر فقط 40 صوتا حتى يحقق الانتصار.أما كامالا هاريس حققت 187 حتى الآن.