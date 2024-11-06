 ترامب يخطف الولاية المتأرجحة.. كارولينا الشمالية تمنح المرشح الجمهوري 16 صوتا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يخطف الولاية المتأرجحة.. كارولينا الشمالية تمنح المرشح الجمهوري 16 صوتا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 6:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 6:28 ص

اقترب المرشح الجمهوري دونالد ترامب؛ أكثر من البيت الأبيض؛ بعدما حصد أصوات الولاية المتأرجحة "كارولينا الشمالية" ذات الـ16 صوتًا.

وفي هذه اللحظة بات من نصيبه 230 صوتًا؛ وينتظر فقط 40 صوتا حتى يحقق الانتصار.

أما كامالا هاريس حققت 187 حتى الآن.



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