التعليم: مادة التكنولوجيا للمرحلة الثانوية اختيارية لا تضاف للمجموع

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا إلى المديريات التعليمية أوضحت فيه أن مادة الحاسب الآلي والتي يتم تدريسها باسم "تكنولوجيا" لمرحلة الثانوي العام، هي ضمن ضمن مواد التربية المهنية كنشاط اختياري لحصة واحدة أسبوعيا.

وأضافت الوزارة، أنه في ضوء الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية وردا على ما ورد من استفسارات من معلمي وموجهي مادة الحاسب الآلي بالإشارة إلى القرار الوزاري 138 لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم بمرحلة الثانوي العام، أكدت أن مادة الحاسب الآلي لا تضاف درجتها للمجموع الكلي.

وأشارت الوزارة إلى أن الطالب يختار بين الحاسب الآلي (التكنولوجيا) وبين إدارة الأعمال والمشروعات، ما يساعد في تنمية مهارات الطلاب التكنولوجية من خلال التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي داخل المعامل المدرسية.